Serie C, il calendario completo della Virtus Francavilla

È stato reso noto nel pomeriggio dalla Lega Pro il calendario del campionato di Serie C: per la Virtus Francavilla esordio casalingo contro il Bari, a cui farà seguito la trasferta sul campo della neopromossa Turris. All'8° giornata il derby in casa del Monopoli, mentre il torneo si chiuderà il 25 aprile con con la sfida interna contro il Palermo.

Di seguito il calendario completo:

1° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Bari

2° giornata: Turris-VIRTUS FRANCAVILLA

3° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Vibonese

4° giornata: Juve Stabia-VIRTUS FRANCAVILLA

5° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Catania

6° giornata: Paganese-VIRTUS FRANCAVILLA

7° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Potenza

8° giornata: Monopoli-VIRTUS FRANCAVILLA

9° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Casertana

10° giornata: Ternana-VIRTUS FRANCAVILLA

11° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Catanzaro

12° giornata: Foggia-VIRTUS FRANCAVILLA

13° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Teramo

14° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Avellino

15° giornata: Cavese-VIRTUS FRANCAVILLA

16° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Bisceglie

17° giornata: Viterbese-VIRTUS FRANCAVILLA

18° giornata: VIRTUS FRANCAVILLA-Trapani

19° giornata: Palermo-VIRTUS FRANCAVILLA