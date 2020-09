Cittanovese, Mamone: "Pronti alla sfida, siamo ambiziosi"

In casa Cittanovese spazio ai commenti dopo l'ufficializzazione del girone I che vedrà tra le protagoniste anche la squadra giallorossa.

Tramite una nota stampa, i commenti del vicepresidente Mamone e del tecnico Infantino:

“Sarà un Campionato lungo e difficile – ha commentato il Vicepresidente giallorosso Tonino Mamone – caratterizzato anche dalle evoluzioni del fenomeno pandemico. Questa volta, a differenza delle passate stagioni, mancherà la nobile decaduta candidata alla vittoria del torneo. Un motivo in più per temere il livellamento verso l’alto degli organici. Il Cittanova, in questo contesto, resta consapevole del nuovo progetto di lungo periodo messo in campo per la crescita complessiva del movimento calcistico locale. In Serie D o si arriva primi o ci si salva. Dunque, il nostro obiettivo è centrare quanto prima la permanenza in categoria. Questo non significa negare ulteriori ambizioni societarie, piuttosto segnalare alcuni step che diano il senso di una crescita ragionata e costante del progetto. Noi siamo pronti per la sfida – ha concluso – e porgiamo a tutte le squadre del nostro Girone un augurio sincero di buon Campionato”.

Serena e di prospettiva anche l’analisi dell’allenatore Pietro Infantino. “La composizione del Girone poteva cambiare di pochissimo – ha sottolineato il tecnico di Cammarata – ma complessivamente sapevamo quali sarebbero state le nostre avversarie. Certo, avere l’ufficialità del raggruppamento ci mette nelle condizioni, soprattutto mentali, di entrare nel vero clima agonistico. Veniamo da un periodo di sosta di oltre sei mesi. Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti sia in termini atletici che di concentrazione. Quali sono le probabili favorite? Questo è presto per dirlo. Sicuramente il Rende proverà a ritornare immediatamente tra i professionisti, così come ambizioni importanti avranno i due Messina, l‘Acireale e il Licata. Mi aspetto un torneo molto duro ed equilibrato. Noi lavoriamo con dedizione per dire la nostra e regalare soddisfazioni alla Società e ai nostri tifosi”.