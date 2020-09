Brindisi, questo pomeriggio allenamento congiunto con l'Ostuni

Nuovo test amichevole per il Brindisi. La squadra di mister Claudio De Luca dopo le positive uscite nel ritiro di Camigliatello Silano con Luzzese, Polisportiva Angotti e Castrovillari, affronterà questo pomeriggio allo stadio "Franco Fanuzzi" l'Ostuni, compagine militante nel Girone A del campionato di Eccellenza.

La gara di oggi contro i gialloblù rappresenterà per i biancazzurri uno degli ultimi test precampionato in attesa del debutto ufficiale nel campionato di Serie D che avverrà domenica 27 settembre.

Il match previsto per le ore 16, si disputerà a porte chiuse per via delle normative anti Covid.