Casertana. Arriva in prestito dal Genoa un difensore centrale

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Luigi Carillo. Il centrale classe 1996, arriva a titolo temporaneo dal Genoa. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Sambenedettese (Serie C, girone B) collezionando 16 presenze. Cresciuto nella Juve Stabia, proprio con le vespe ha esordito in serie B nel 2014. Per lui esperienze in C con Catania, Akragas, Paganese e Pisa.

“Sono davvero felice di approdare in rossoblu – commenta Carillo – Quando ho saputo dell’interessamento del direttore non ho assolutamente esitato e mi sono subito precipitato a Caserta. Sin dal primo momento ho pensato che questa piazza fosse l’ideale; seria ed ambiziosa, proprio come me. Era quello che cercavo. Sono giovane, ma è da un po’ che milito in questa categoria. Ho giocato nei tre gironi e conosco bene le dinamiche di questo torneo. Il mio obiettivo? A me piace parlare di obiettivi quotidiani. Ho voglia di dare tutto ogni giorno, cosciente che alla fine il lavoro paghi sempre”.

Fonte: sito ufficiale Casertana F.C.