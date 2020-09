Taranto, Laterza: "Girone duro ma allo stesso tempo affascinante"

Il Taranto conosce il nome delle prossime avversarie in vista del campionato di Serie D. Il gruppo di riferimento è il Girone H, piuttosto ostico in quanto presenta squadre non facili da affrontare. Il tecnico Giuseppe Laterza, dunque, si appresta a vivere la prima stagione in riva allo ionio. Le prime uscite pre campionato hanno mostrato un buon Taranto, segnale dell'ottimo lavoro dell'allenatore ex Fasano. Le ultime due prestazioni contro lo Spartan Boys e il Ginosa hanno mostrato una difesa solida e un attacco prolifico.

La dichiarazioni, dopo l'ufficialità da parte del Dipartimento Interregionale della composizione dei gironi di campionato, è stata: "Il girone H è uno dei più duri, ma allo stesso tempo risulta affascinante". Consapevolezza della forza delle avversarie e dei propri mezzi, da parte di Laterza. Certamente sarà un girone difficile ma anche i rossoblù si presentano con un importante potenziale.