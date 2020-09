Real Agro Aversa. Vittoria in amichevole contro una buona Virtus Goti

Pokerissimo del Real Agro Aversa nell'allenamento congiunto di ieri pomeriggio allo stadio 'Comunale' di Lusciano. I ragazzi del presidente Guglielmo Pellegrino, sotto lo sguardo attento dell'allenatore Antonio De Stefano e del direttore sportivo Paolo Filosa, hanno sciorinato una bella prestazione contro un buon Virtus Goti, formazione che sarà sicuramente protagonista nel prossimo campionato di Promozione.

Pronti via e a passare in vantaggio sono i beneventani con l'attaccante saticulano che scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere normanno. La reazione granata non si fa attendere e a pareggiare è Zawko con un sontuoso pallonetto. A fine primo tempo Gallo sigla il 2-1 con un bel tiro dal limite. Nella ripresa il Real Agro Aversa prende il largo: dopo 5 minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo segna ancora Simonetti con un Gallo in super spolvero e uno dei protagosti assoluti del match. Ndiaye dopo pochi minuti stampa il poker mentre al 61' Chiacchio supera il portiere per il definitivo 5-1.

Nell'ultima mezz'ora spazio per tutti gli altri giocatori delle due rose e poche emozioni fino al termine del match. Tanti applausi per i granata che tra 10 giorni partiranno col primo incontro ufficiale.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa