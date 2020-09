Progni, core 'ngrato: la doppietta dell'ex condanna il Piedimulera

Due gol dell'attaccante passato in estate dal Piedimulera alla Juventus Domo decidono il primo derby ossolano della stagione, valevole per il recupero del primo turno d'andata di Coppa Piemonte Promozione tra le compagini di Fanelli e Morellini. Un confronto vinto dai granata ossolani che mettono, in trasferta (anche se la partita è stata giocata al "Curotti" di Domodossola), una pesante ipoteca sul passaggio al turno successivo in cui l'avversario sarà la vincente tra Omegna e Vogogna.

La gara, corsa via senza grandi squilli in una prima frazione terminata senza reti, si è ravvivata in avvio di ripresa quando l'uno-due dell'attaccante domese (10' e 16') ha di fatto indirizzato la partita a favore degli ospiti, con il Piedimulera che non ha saputo reagire al doppio knock-out che l'ha mandato al tappeto.

Ci sarà poco spazio però per le recriminazioni perché le due formazioni saranno già in campo per il match di ritorno domenica, ore 16.30, questa volta a Piedimulera per l'inversione del campo.

PIEDIMULERA-JUVENTUS DOMO 0-2

Reti: 10'st Progni, 16'st Progni.

Piedimulera: Rezzonico, Anbari, Tasin, Coscia, Oioli, Viscomi, Fontana, Boscolo, Ceschi, Vadalà, Piras. A disposizione: Maruzzi, M. Ricchi, Del Vecchio, Fiandaca, Maesano, Stucchi La Madrid, Corvino, Vignaga, Luotti. All. Fanelli (in panchina Sorrentino).

Juventus Domo: Gattone, Akhtiankin, Mammucci, Soncin, Santin, Trunfio, Vanini, Ciana, Pesce, Cabrini, Progni. A disposizione: Bleve, Lopardo, Rossi, G. Ricchi, Piana, Fornetti, Jerich, Oukid, Tagliafierro. All. Morellini.

Arbitro: Amigliarini del Vco.