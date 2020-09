La ripartenza del Picerno in D riparte da due pedine fondamentali. Il capitano Emmanuele Esposito e il vicecapitano Francesco Pitarresi hanno deciso di rimanere nel Melandro dopo aver declinato offerte importanti. Sono andati via Mario Vrdoljak, Pasquale Pane ed Emanuele Santaniello. Il croato ha firmato al Grosseto, mentre gli altri due sono in procinto di passare all'Avellino.