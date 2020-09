Roccella, ufficiale la conferma di Coluccio. Ecco altro Under

Ancora mercato per il Roccella, in vista del prossimo torneo di D. Conferme per Capellini e Coluccio, entrambi in forza nel club amaranto nell'ultima stagione.

Coluccio sarà anche il capitano della squadra: il difensore classe 1985 non ha di certo bisogno di presentazioni.

Ecco la nota del club:

L'ASD Roccella 1935 comunica che faranno parte della rosa amaranto per la stagione 2020-21 i calciatori Matteo Capellini e Andrea Coluccio.

Capellini è un centrocampista di prospettiva classe '01. Nato a Crema, è cresciuto nelle giovanili della Ternana, con cui ha disputato il torneo di Viareggio nel 2019. Prelevato dal Roccella nel mercato di riparazione dello scorso campionato, prima di un duro infortunio che l'ha visto costretto anzitempo concludere la stagione, ha messo in mostra quel giusto mix di tecnica, velocità e predisposizione al sacrificio che gli sono valsi la riconferma nella squadra amaranto.

Coluccio è difensore centrale classe '85. Come giocatore non ha bisogno di presentazioni, avendo vestito la maglia amaranto dalla stagione 2013-14, anno della storica conquista della Serie D, al 2016-17, siglando in tutto ben 17 gol. Dopo le parentesi con Locri, Monasterace e Jonica, Andrea ha sposato nuovamente la causa amaranto nel dicembre 2019. Il suo arrivo, unito a quello di Capellini a centrocampo e di Khoris in attacco, è coinciso con il netto cambio di marcia, dal punto di vista dei risultati, della squadra nel girone di ritorno. Il #Roccella aveva bisogno di un leader. Proprio per questo motivo sarà lui il capitano dell'Asd Roccella nella prossima stagione.

A entrambi, ben ritrovati nella famiglia amaranto e buon lavoro!