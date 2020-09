Continuano le riconferme: Altobello e Dettori dicono sì al Picerno

Altre due importanti conferme per il Picerno. La società infatti ha reso noto che i calciatori Errico Altobello (1990) e Francesco Dettori (1983) faranno parte della rosa a disposizione di Ginestra. I due calciatori hanno trovato l’accordo con il club melandrino nella persona del direttore Vincenzo Greco. Si tratta di due calciatori di grande importanza ed esperienza, un grande lusso per la categoria.

Dettori, centrocampista, calciatore di grande qualità ed esperienza, ha collezionato 53 presenze in Serie B con le maglie di Avellino, Pescara e Triestina. Conta oltre 400 presenze tra i Professionisti con le maglie, tra le tante squadre, di Potenza (dove nelle ultime due stagioni in Lega Pro ha collezionato 61 presenze), Padova, Carrarese, Arezzo, Feralpisalò, Cremonese e Perugia.

Altobello, difensore, altro calciatore di grande esperienza, nelle ultime tre stagioni in Lega Pro con la Vibonese. In precedenza, sempre in C, con Taranto, Lucchese, Teramo, Acr Messina e Savona, mentre in B due stagioni con il Bari ed in precedenza tra i Professionisti con Salernitana, Campobasso e Portogruaro. Tra Serie B e C, conta 205 presenze.

