Colpo Savoia, rinforzo dalla C: ecco Fornito

Il centrocampo biancoscudato si arricchisce di un rinforzo di assoluto valore, proveniente dal calcio professionistico.

Giuseppe Fornito nasce nel Settembre del 1994 in quel di Trebisacce. Il centrocampista cresce nel settore giovanile del Napoli, prima di passare nel 2013/2014 al Pescara dove disputa due partite in stagione: una in Serie B e una in Coppa Italia. La stagione successiva il calciatore si trasferisce alla Nuova Cosenza, totalizzando 34 presenze e diventando uno dei protagonisti della salvezza dei calabresi nel Girone C di Lega Pro. Nell’annata 2015/2016 passa al Messina collezionando 31 presenze e 2 reti nel settimo posto dei siciliani nel Girone C di Lega Pro. Nei due anni successivi é protagonista ancora in Sicilia, sempre in Serie C, con le maglie di Catania e Trapani, totalizzando 44 presenze totali e 4 reti. Nella stagione 2018/2019 é tra i protagonisti della rimonta della Paganese allenata da Alessandro Erra, capace di raggiungere i playout nel Girone C di Serie C. Nell’ultima annata il centrocampista si è diviso tra Catania e Rende sempre nei professionisti.

Il neo calciatore oplontino, ai microfoni dell’Ufficio Stampa, si è detto entusiasta: “Le prime impressioni sono state ottime, c’è un grande senso di famiglia e di appartenenza. Ringrazio la Società, il Direttore Carlo Musa e il Mister Aronica che mi hanno voluto fortemente e spero di ripagare la loro fiducia. Sono molto felice di aver scelto il Savoia, il mio obiettivo è tornare nei professionisti con questa Società. Servirà l’impegno di tutta la squadra, perché il singolo da solo non riesce a vincere un campionato. E’ la prima volta che scendo di categoria e approdo in Serie D, ma sono molto carico e convinto di aver fatto la scelta giusta”.