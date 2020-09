Benevento. Vigorito incontra il presidente della Provincia Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il Presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito.

All’incontro, svoltosi nella Sala del Presidente, erano presenti anche il Direttore Generale della Provincia Nicola Boccalone ed il Capo staff Renato Parente.

Di Maria ha voluto innanzitutto, nell’imminenza dell’avvio del Campionato di Calcio di Serie A, complimentarsi personalmente con il Presidente Vigorito per il ritorno in Serie A della squadra beneventana e formulare gli auguri per questa nuova e prestigiosa sfida sportiva. Nel corso del colloquio, poi, sono state affrontati numerosi argomenti attinenti la possibile ricaduta positiva sul territorio provinciale della militanza in Serie A del Benevento Calcio.

Di Maria, infatti, ha rappresentato al Presidente Vigorito le proprie convinzioni circa il potenziale traino per la rinascita e lo sviluppo del territorio sannita costituito dal fatto stesso che il Benevento Calcio militi nel massimo Campionato. Su tali basi, a giudizio di Di Maria, sono auspicabili momenti di riflessione comune con il Presidente del Benevento Calcio ai fini di una collaborazione istituzionale che consenta di giungere ad un percorso comune capace di riscoprire, valorizzare ed esaltare le radici storiche, culturali, enogastronomiche, ovvero lo straordinario patrimonio che il Sannio tutto vanta.

Il Presidente Vigorito, nel dichiarare di accogliere positivamente le sollecitazioni di Di Maria, si è detto pronto a concretizzare tali prospettive con interventi sinergici con la Provincia.

Al termine dell’incontro, si è pertanto concordato che vi saranno ulteriori incontri volti a definire un’idea – progetto capace di fare sintesi sulle numerose opzioni individuate già nel corso della riunione odierna al fine di esaltare le specificità e le unicità del Sannio tutto.