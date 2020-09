Picerno, prosegue la ricostruzione: resta Guerra, firma Oyewale

Continuano le operazioni di mercato in entrata condotte dal direttore Vincenzo Greco, che ha raggiunto l'accordo con Walter Guerra e Sulaiman Oyewale. Un over e un under che, nonostante le richieste anche da categorie superiori, hanno deciso di sposare il nuovo progetto del Picerno, mettendosi sin da subito a disposizione di Ginestra.

Walter Guerra , classe 1992, esterno sinistro di origini campane, nella scorsa stagione ha già vestito la maglia della Leonessa collezionando 31 presenze, compresa la doppia sfida playout, e due reti all’attivo. Si tratta di una conferma importante e di un elemento di grande valore per la categoria;

Sulaiman Oyewale, classe 2000, nato a Kano State in Nigeria, nonostante la giovane età conta già tre stagioni giocate in Serie D. L'ultima al Savoia, nel girone I, squadra che si è classificata al secondo posto. Sulaiman ha avuto esperienze anche nel settore giovanile del Torino. Inoltre ha militato in Serie D con le casacche del Castrovillari e del Chieri. E' un terzino sinistro ben strutturato fisicamente, che garantisce sia spinta offensiva che applicazione difensiva.

Ufficio Stampa Az Picerno