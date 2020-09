Castrovillari, un greco per il centrocampo di Franceschini

Colpo greco per il centrocampo del Castrovillari, che si è assicurata la firma del calciatore Emmanouil, clase 1993.

Ecco la nota del club rossonero:

L'A.S.D. Castrovillari Calcio, comunica di aver raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica con EMMANOUIL Vasileios, classe 1993, nazionalità Greca, ruolo centrocampista centrale.

La società ha voluto diramare l'ufficialità solo dopo aver acquisito il transfer del calciatore.

Caratteristiche: Duttile a centrocampo riesce a fare molto bene le due fasi, di stazza fisica importante, piede sinistro, tecnicamente si destreggia con molta abilità. Il suo curriculum parla molto chiaro, cresciuto calcisticamente nell' Iraklis Ptolemaidas, a 17 anni si trasferisce in Olanda dove vi resta per tre anni giovando nella squadra della Heerenveen U19. Poi ancora estero con un campionato in serie C spagnola, per poi ritornare in Patria disputando due campionati di serie B nel Paniliakos e nel Tyrnavos 2005. Poi successivamente disputerà 4 campionati a Cipro sempre nella serie cadetta nazionale cipriota nelle fila del AEZ Zakakiou, PAEEK e Othellos Athienou. nel 2014 nella breve parentesi di Rino Gattuso alla guida dell'OFI CRETA, Emmonouil fu alle dipendenze di "Ringhio", successivamente tento' addirittura di portarlo in italia nel Pisa in Serie C, ma nel frattempo Vasileios aveva già trovato sistemazione in serie B Greca. Lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C in Grecia con la conseguente promozione in serie B, campionato quest'ultimo altrettanto vinto due volte, un palmares di tutto rispetto quello di Vasileios.

La società oltre a dare il benvenuto al ragazzo ci tiene a ringraziare l'agente Bruno Cirillo (ex calciatore di serie A) che ha seguito l'operazione passo passo non facendo mancare la sua preziosissima collaborazione acchè il calciatore venisse tesserato dal Castrovillari Calcio nell'anno del centenario.