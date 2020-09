Sibilia: "Grande risultato D a 166. Via libera ai tifosi"

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, intervenuto ai microfoni di tmw radio, ha parlato del pubblico negli stadi, in riguardo ai campionati dilettantistici:

"...di volta in volta si regolano le autorità preposte rispetto a Regioni e Province Autonome. Siamo contenti di quello che è stato fatto finora, tra marzo e aprile avevamo grandissime perplessità che tutto potesse tornare normale in ambito dilettantistico. Però con l'impegno di tutti, con la vicinanza vera, anche del mondo giornalistico, abbiamo tenuto viva l'attenzione sui nostri campionati e le centinaia di migliaia di partite che organizziamo ogni anno. Ripartendo il calcio di base, riparte il paese. Dal 27 partirà il campionato dei dilettanti, in alcune regioni è già iniziata pure la Coppa Italia".

Sibilia soddisfatto del numero delle squadre iscritte ai campionati, la moria di società è stato sventato: "Questo delle 166 squadre in D è un grandissimo risultato. Anche a livello regionale, di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, stiamo ottenendo risultati molto lusinghieri e la ascriviamo anche al nostro lavoro concreto con le varie società. Abbiamo immesso 10 milioni di euro, investendo molto su giovani e comitati regionali: le società hanno avuto un punto di riferimento, noi abbiamo chiesto fiducia e ci è stata data. Pensavamo ad una drastica diminuzione delle nostre squadre, eravamo perplessi dopo studi con i nostri consulenti, ma abbiamo capito che alla fine hanno avuto fiducia in LND, anche perché questa è stata concreta e ha dato risultati veri, non promesse senza gli obiettivi che poi vengono raggiunti".