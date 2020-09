Taranto, vittoria in casa contro il Grottaglie: doppio Alfageme

Il Taranto vince e convince nell'amichevole contro il Grottaglie. Dopo le vittorie con Spartan Boys e Ginosa, nel pomeriggio di oggi ha vinto per quattro reti a uno nella cornice dello Iacovone B, struttura adiacente allo stadio principale. Per il tecnico Giuseppe Laterza, dunque, risposte importanti in vista dell'inizio del campionato di Serie D.

Le reti sono state siglate da Guastamacchia al 17esimo minuto di gioco, Marsili con una gran botta da fuori area dopo il pareggio momentaneo del Grottaglie di Doukoure e doppio Alfageme.