Cittanovese-Gioiese, il test match si chiude sull'1-1

La Gioiese ferma sull'1-1 la Cittanovese e per mister Dal Torrione tante note certamente positive.

Ecco la nota del sodalizio giallorosso:

Un gol per parte nel match amichevole tra Cittanova e Gioiese, disputato questo pomeriggio sul terreno del “Morreale – Proto”.

I gol di Artuso al 17’pt (rig) e Lo Nigro al 30’st perfezionano un resoconto complessivo fatto di intensità, agonismo e ricerca dei sincronismi.

Per i giallorossi, orfani di Corso (sciatalgia), Fuschi, Rizzo e Isabella, il sesto test precampionato in meno di venti giorni. E sabato, alle 15,00, c’è la Reggina Primavera.

“E’ stata una partita importantissima per noi – ha commentato mister Pietro Infantino a fine gara – e, senza dubbio, sapevamo quali sarebbero state le difficoltà questo pomeriggio. Abbiamo giocato contro un avversario di qualità guidato da un allenatore di livello. La Gioiese ha imbastito una gara aggressiva e accorta dietro e noi siamo andati in affanno perché compassati nel tempo della giocata. In futuro ne vedremo tante di squadre che verranno ad irretire il nostro gioco, marcando a uomo Crucitti o creando densità in mediana. Sappiamo di avere qualità e dobbiamo sfruttarla, con intelligenza ed equilibrio. Purtroppo ancora sbagliamo qualcosa di troppo sotto porta. Ma oggi sono soddisfatto”.

“La squadra ha pressato e ha giocato molto alta – ha proseguito il tecnico – ma certi meccanismi hanno bisogno di tempo per diventare automatici. All’inizio abbiamo cercato la giocata individuale, dimostrando tra l’altro poca velocità di pensiero. Le mie squadre non giocano così, ma ricercano il senso di collettivo che coopera per trovare la via del gol. Con il passare dei minuti siamo cresciuti e nel secondo tempo si sono visti sprazzi di calcio importante. Poi, è chiaro, siamo all’inizio di un percorso. Io conosco questo mestiere e conosco i momenti che esistono nel calcio. In questo momento, gli avversari vengono a Cittanova per fare bella figura. La Gioiese, tra l’altro – ha concluso – vincerà il Campionato di Promozione a mani basse”.

CITTANOVA 1- 1 GIOIESE

CITTANOVA (3-4-2-1): Latella (37’st Alexandroae); Miceli (35’pt Miceli), Scuderi, Fiumara; Barilaro, Meola, Lo Nigro, Petrucci; Crucitti, Silenzi (19’st Giorgiò); Dorato. All. Infantino.

GIOIESE (3-5-2): Masitto; Luppino, Capomaggio, Gualdi; Fortugno, Guerrisi, Artuso, Tripodi, Gambi; Sanchez, Petrone. All. Dal Torrione.

(Per gli ospiti, nella ripresa, in campo Mercurio, Gallo, Labonia, Strangi, Polimeni, Parrello, Ascone, Pulimeni, Pavone).

Marcatori: 17’pt (rig) Artuso (G); 30’st Lo Nigro (C).