Interessante rinforzo per la Pro Vercelli che in prestito dal Napoli prende l'attaccante Alessio Zerbin.

Zerbin dopo aver esordito in D con la maglia del Gozzano ha giocato in serie C con Viterbese e Cesena, classe 1999 spera con la maglia della Pro di raggiungere la definitiva maturità per salire nelle prossime stagioni di categoria.