Weekend, ancora un rinvio per sospetto Covid

Il "Comunale" di via Ardemagni a Novara avrebbe dovuto ospitare questa domenica l'esordio ufficiale della prima squadra della Polisportiva San Giacomo, nuova compagine che si affaccia da questa stagione alla Terza categoria novarese e che avrebbe dovuto essere impegnata nel turno inaugurale di Coppa Seconda e Terza categoria che proprio questa domenica prenderà il via per la stagione 2020-21, affrontando il Mezzomerico.

La gara è però slittata in quanto è scattato l'allarme nella formazione novarese per un caso sospetto di Covid-19 che ha indotto la dirigenza a richiedere un rinvio per effettuare accertamenti mirati che possano escludere questa eventualità, proprio come successo nello scorso weekend per alcune formazioni di Promozione. Allo stesso modo se il sospetto dovesse cadere il Comitato provinciale ha già fatto sapere che la gara verrà recuperata in settimana, per rimettere in pari il turno iniziale del girone A che prevede anche Barengo ed Amatori Granozzese e per il quale già domenica prossima è previsto il secondo turno.

Il calendario dei quattro raggruppamenti provinciali novaresi di Coppa Seconda e Terza categoria