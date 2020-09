Il Picerno prosegue l'opera di conferme importanti: Finizio e D'Angelo

Finizio , classe 1992, difensore, è un calciatore di grande esperienza. Nelle ultime sette stagioni tra i Professionisti, ha vestito le maglie di Ischia Isolaverde per due anni, poi un triennio alla Casertana e negli ultimi due anni alla Vibonese ed al Rimini. In Serie C ha collezionato 173 presenze.

D'Angelo, classe 1990, centrocampista, ha militato nelle ultime quattro stagioni con la Fermana (1 stagione in D e tre in Lega Pro). In precedenza, esperienze con la maglia della Recanatese, Sambenedettese, Taranto, Sulmona, Termoli e Giulianova, per un totale di 206 presenze e 40 gol tra Dilettanti e Lega Pro.