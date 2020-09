UFFICIALE - Fidelis Andria: torna in biancoazzurro Paparusso

Nuovo acquisto per la Fidelis Andria: è stato definito il ritorno in biancazzurro del difensore Daniele Paparusso.

Questo il comunicato di presentazione del club federiciano: "Gran colpo di mercato per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che nella mattinata odierna ha trovato l'accordo con il difensore Daniele Paparusso. Il classe '93, andriese doc, ha voluto fortemente il suo ritorno in maglia biancazzurra dopo l'esperienza di due anni fa; nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Casertana nel campionato di Lega Pro totalizzando 21 presenze condite da una rete. Paparusso nella sua carriera vanta più di 100 presenze nei campionati professionistici. Un tassello importante per il tecnico Panarelli, vista la duttilità del calciatore andriese".