Sarà l'anticipo del girone C di Serie C: la sfida tra Cavese e Vibonese si disputerà di sabato sera alle ore 20,45.

Attesa spasmodica per il match, non solo perché si torna in campo dopo mesi di stop ma perché ci sarà anche il ritorno della Cavese al Simonetta Lamberti. E poi ci sarà il faccia a faccia tra mister Modica e il suo recente passato.