Roccella, ecco un portiere Under

Altro arrivo per la scatenata Roccella di mister Galati. Chiuso accordo per l'estremo difensore Marco Merone, classe 2000.

Ecco la nota ufficiale del club amaranto:

L'ASD Roccella 1935 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Marco Merone per la stagione sportiva 2020-21.Merone è un portiere classe '00 cresciuto nelle giovanili dell'Olginatese. Con la stessa società ha fatto l'esordio in Serie D, prima di approdare in Portogallo con la maglia del Lusitano FC.

La società amaranto ha puntato su di lui dopo averlo visionato attentamente in uno stage della Numero 1 Extreme.Benvenuto nella famiglia amaranto, Marco!