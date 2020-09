Under 21. La gara di Benevento spostata allo stadio di Pisa

Si sarebbe dovuta disputare al "Vigorito" di Benevento la partita tra la Nazionale italiana Under 21 ed i pari età della Repubblica di Irlanda: purtroppo non sarà così.

La partita in oggetto, infatti, è stata spostata all'"Arena Garibaldi" di Pisa per evitare troppi spostamenti ai convocati dal C.t. Nicolato che saranno in ritiro a Tirrenia.

Per lo stesso motivo è stata spostata da Parma a Firenze la gara che la Nazionale maggiore giocherà contro la Moldova il 7 ottobre: gli azzurri saranno come sempre in ritiro a Coverciano.

Ricordiamo, inoltre, che tutte le suddette gare, compresa la trasferta in Polonia, saranno giocate a porte chiuse.