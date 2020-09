Verso Parma-Napoli: dubbio Gervinho, due ballottaggi per Gattuso

Domenica si sfidano Parma e Napoli per la prima giornata di campionato.

QUI PARMA - Sulla panchina del Parma esordio per mister Liverani: il tecnico dovrà sciogliere i dubbi su chi schierare in avanti tra Cornelius e Inglese. Certa l'assenza dello squalificato Kurtic. In dubbio anche Gervinho che ha accusato qualche problema fisico nei giorni scorsi: in caso di forfait pronto Karamoh.

QUI NAPOLI - Due i ballottaggi: in porta duello Ospina-Meret, in attacco tra Mertens e Osimhen con il primo favorito. Nessuna sorpresa, invece, tra difesa e centrocampo dove Gattuso si affiderà ai titolari della passata stagione.