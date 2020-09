Italcave Statte, Angelica Protopapa ai microfoni

L'Italcave Real Statte ha deciso di puntare sul settore giovanile come investimento per il futuro. Tuttavia, diverse calciatrici rappresentano il presente per la compagine rossoblù. Angelica Protopapa è una di queste. L'arrivo a Statte due anni fa e l'esordio nella fase finale di campionato ha permesso a Protopapa di maturare il proprio percorso di crescita sino a giungere in prima squadra. L'auspicio per la calciatrice massafrese è quello di poter continuare con l'Italcave ancora per tanto tempo.

"Nella scorsa stagione mi sono per la prima volta interfacciata con un gruppo importante e professionale" sono state le parole della calciatrice futsal. Protopapa, inoltre, indica i propri obiettivi a partire dalla prossima stagione: "Prendere il meglio da tutte le mie compagne di squadre e mettermi nella condizione di essere utile per loro e la squadra".