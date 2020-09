Italcave Statte, Violi: "Gruppo compatto, speriamo di far bene"

Marcella Violi, vice capitano dell'Italcave Real Statte, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni dell'addetto stampa della compagine di calcio a 5 rossoblù. Il primo aspetto che la calciatrice sottolinea è la compattezza di gruppo, caratteristica creata da una società in grado di confermare le calciatrici protagoniste della scorsa stagione. "Abbiamo il vantaggio di conoscerci tutte perchè ormai il gruppo è compatto ed integrato alla perfezione. La società ha agito bene anche per quanto riguarda l'inserimento delle giovani calciatrici" ha sottolineato Violi.

La calciatrice rossoblù, inoltre, ha voluto fare una precisazione per quanto riguarda la stagione passata, con l'auspicio che non accada quello che è successo. "Ci dispiace non aver concluso la stagione. Certamente la salute viene prima di tutto ma il nostro obiettivo, adesso che il campionato scorso non l'abbiamo terminato, sarà quello di fare ancora meglio e confermarci". Consapevolezza nei propri mezzi e della passione messa in campo, Violi è ottimista in vista della nuova stagione.