Italcave Statte, Soldevilla: "Statte è il posto ideale per il futsal"

Ana Soldevilla si appresta a disputare la seconda stagione con la casacca dell'Italcave Real Statte. L'obiettivo della calciatrice sarà quello di poter contribuire nel migliore dei modi. Soldevilla analizza l'interruzione del campionato scorso: "Andava tutto per il verso giusto, è stato un film a metà, di cui si vuol conoscere il finale. Questo è uno dei motivi principali che mi hanno portato a vestire nuovamente la casacca rossoblù". Infine, una dichiarazione d'amore per la città: "Statte è il posto ideale per praticare questo sport, una società innamorata del futsal e con una tifoseria unica in Italia".