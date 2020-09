Taranto, Montervino piazza il colpo Stracqualursi

Il Taranto con un comunicato ufficiale ha informato i propri tifosi dell'acquisto di Denis Stracqualursi. L'argentino è atterrato in città ed è pronto per la sua nuova ed entusiasmante avventura in terra ionica. Per mister Giuseppe Laterza si tratta di una pedina internazionale, in grado di aiutare i più giovani nella crescita professionale. Il centravanti presenta un curriculum importante: diversi anni in Argentina con le maglie dell'Atletico Rafaela e il Tigre, inoltre, ha calcato i campi della Premier League con la casacca dell'Everton. Presto, Stracqualursi si unirà al gruppo in vista della nuova stagione di Serie D.