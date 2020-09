Taranto, rinforzi per Laterza: arriva Christian Mariano

Il Taranto piazza gli ultimi colpi in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Francesco Montervino ha acquistato il cartellino del giovane Christian Mariano. Il classe 2000 proveniente dal Monopoli ha collezionato diverse presenze in Serie C nonostante la giovane età. Le prime indiscrezioni di un interessamento da parte dei rossoblù nei confronti del calciatore sono state raccolte da Mondorossoblù.it, quotidiano informativo dei Delfini che anticipava in data 7 settembre, la possibilità di un trasferimento da parte di Mariano.