Casertana. Prelevato un centrocampista dalla Virtus Entella

La Casertana FC comunica di essere assicurata le prestazioni sportive del calciatore Simone Icardi. Il centrocampista classe 1996 è stato prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella. Per lui un accordo biennale con il club rossoblu. La Casertana FC ringrazia la società ligure nella persona del direttore sportivo Matteo Superbi per la disponibilità e la collaborazione mostrata nell’ambito di tale operazione.

Icardi dalla scorso gennaio ha militato nelle fila della Robur Siena dopo la prima parte di stagione con l’Entella. Per lui una carriera partita con la Lupa Castelli nel 2014, prima in D e poi in C. Nel 2016/17 il passaggio al Catanzaro con cui ha collezionato 29 presenze e 3 reti. Nell’annata successiva il salto in B nelle fila della Virtus Entella con cui mette insieme 10 presenze da gennaio e 27 con 2 reti nel campionato di C successivo.

“Sono stato letteralmente travolto dall’entusiasmo e dall’ambizione della società. Ancor di più dalla voglia di puntare su di me per questo campionato in cui bisognerà consolidarsi in vista del futuro. Il contratto di due anni rientra proprio in questo discorso. Arrivo qui con grandissime motivazioni e voglia di fare qualcosa di importante. Sono un centrocampista, la classica mezz’ala che ama inserirsi e trovare il gol. In carriera ne ho sempre fatti e spero a Caserta di fare ancora meglio da quel punto di vista”.

Fonte: sito ufficiale Casertana F.C.