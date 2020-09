SERIE D GIRONE I, il primo derby calabrese alla seconda

Il primo derby calabrese alla seconda giornata, il 4 ottobre subito in campo Rende contro Cittanovese.

Per il Roccella c'è la trasferta a Licata, il Castrovillari a Paternò, prima in casa per il San Luca contro la Gelbison.

Ecco il quadro completo:

CITTA' S. AGATA-MARINA di RAGUSA

DATTILO - FC MESSINA

LICATA - ROCCELLA

ACR MESSINA - BIANCAVILLA

PATERNO' - CASTROVILLARI

SANTA MARIA - ROTONDA

RENDE - CITTANOVESE

SAN LUCA - GELBISON

TROINA - ACIREALE