Serie D, sorteggiato il calendario del girone I

Nel girone I di Serie D saranno protagoniste dieci squadre siciliane, tutte e cinque le calabresi, due salernitane e una lucana. Da segnare in rosso le date dei match Messina-Acireale (18/10 e 7/2), Messina-Licata (23/12 e 2/5) e Acireale-Licata (8/11 e 28/2). Interessanti i derby calabresi tra il San Luca di Ciccio Cozza e il Castrovillari (18/10 e 7/2), il Rende (22/11 e 21/3) e il Roccella (11/10 e 31/1). I lupi del Pollino che nel 2021 festeggeranno il centenario giocheranno il derby cosentino con il Rende il 25 ottobre in casa e il 14 febbraio in trasferta. Le uniche due salernitane Gelbison e S. Maria Cilento si fronteggeranno subito alla 1^ giornata mentre il Città S. Agata accoglierà all’ultimo turno davanti ai propri tifosi la squadra del suo capoluogo di provincia Messina.

