San Luca: al via la campagna abbonamenti, tutte le info

Al via la campagna abbonamenti del San Luca in vista della stagione sportiva 2020-2021.

Ecco la nota del club giallorosso in merito:

Parte ufficialmente oggi la campagna abbonamenti dell’ASD San Luca per il Campionato di Serie D 2020-21. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento fino al 03 Ottobre 2020 per un numero limitato di posti. In ottemperanza alle vigenti norme sanitarie in materia di COVID-19 la capienza dello Stadio Comunale Corrado Alvaro di San Luca (RC) è ridotta oltre il -75% per garantire il distanziamento sociale tra i tifosi.

SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento registrandosi via web tramite il sito www.postoriservato.it attraverso i tradizionali sistemi di pagamento on-line, presso la biglietteria dello stadio oppure presso uno dei punti vendita autorizzati. Per sottoscrivere l’abbonamento sarà obbligatorio un documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale.

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

L’abbonamento consentirà l’accesso alle partite casalinghe dell’Asd San Luca nel Campionato di Serie D 2020-21. La società si riserva il diritto di istituire una “Giornata Giallorossa” in occasione della quale gli abbonamenti non avranno alcuna validità. Gli abbonamenti sono previsti per i settori TRIBUNA OVEST e GRADINATA. L’abbonamento nel settore TRIBUNA OVEST ha un costo di €150,00* (iva inclusa) mentre l’abbonamento nel settore GRADINATA ha un costo di €110,00* (iva inclusa).

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

Pasticceria Dolci Sapori – Via SS Apostoli, 1 – 89030 – San Luca (RC)

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo email: info@postoriservato.it

*L’abbonamento per la stagione 2020-2021 è esclusivamente a prezzo intero e non sono previste riduzioni per DONNE e UNDER 14.