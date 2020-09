Picerno, sei under in prima squadra Si giocherà a Villa d'Agri

Dopo aver militato tra le file delle squadre del settore giovanile del Picerno, arriva la chiamata in prima squadra per cinque giovani nati tra il 2002 e 2003, frutti del vivaio della Leonessa. La società punta fortemente sui giovani e per questo motivo ha deciso di inserire nell'organico della prima squadra sei giovani promesse. Si tratta di Rocco Leone (classe 2003, di Oppido Lucano), Michele Orsi (classe 2003, di Potenza), Francesco Damiano (classe 2003, di Ruoti), Elia Summa (classe 2003, di Potenza), Ettore Materrese (classe 2002, di Napoli) e Mattia Sessa (classe 2002, di Vietri di Potenza). Leone e Orsi sono centrocampisti, Damiano, Matarrese e Sessa attaccanti, mentre Summa è un portiere. Si tratta di un investimento della società sui giovani, puntando fortemente su di loro, sia per il presente che per il futuro. I sei giovani under sono già a disposizione di Ginestra. Lo stadio “Francesco Sanchirico” di Villa d’Agri ospiterà le gare interne del Picerno per il campionato di Serie D girone H, fino a quando non verranno completati i lavori allo stadio “Donato Curcio”. La società ha ringraziato il sindaco, l’assessore allo Sport e l’amministrazione comunale di Marsicovetere per aver concesso la struttura sportiva.

Ufficio Stampa Az Picerno