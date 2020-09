Taranto, il calendario completo: si comincia con il Picerno

Il girone H di Serie D conosce il calendario completo per la stagione 2020-2021. Si comincia il 27 settembre 2020 in casa del Picerno, al Donato Curcio. La seconda giornata rappresenta l'esordio in casa contro il Bitonto, la terza nuovamente in trasferta in casa del Puteolana. Nella quarta giornata, allo Iacovone arriva il Sorrento mentre la quinta giornata vedrà la compagine guidata da mister Laterza impegnata in casa del Casarano.

Sesta e settima giornata mettono dinanzi al Taranto, due squadre ostiche da affrontare: Brindisi in casa e Gravina in trasferta. Ottava giornata nuovamente in casa contro la Real Aversa e nona contro il Nardò, in terra salentina. Ultima di novembre in casa, contro il Fasano. Quest'ultima, sfida particolare per mister Laterza, ex allenatore del Fasano. Il 2 dicembre, big match allo Iacovone contro la Fidelis Andria mentre quattro giorni dopo i rossoblù faranno visita alla compagine Portici. Il 13 dicembre il Taranto sfiderà in casa il Molfetta mentre prima della pausa natalizia le avversarie da battere saranno Team Altamura e Francavilla. Il nuovo anno si apre con la sfida del Monterisi contro l'Audace Cerignola mentre il 10 gennaio si conclude il girone di andata con la sfida in casa contro il Lavello.