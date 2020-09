Allenamento congiunto sul campo sportivo di Polla questo pomeriggio per la Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno superato la Paganese per 5 a 1.

In rete nel primo tempo Aya per la Salernitana e Gaeta per la Paganese. Nella seconda frazione di gioco le marcature granata sono state firmate da Di Tacchio, Djuric, Cicerelli e Cernigoi.