Castellaneta-Ginosa, primo turno di Coppa Italia Eccellenza

Domenica 20 settembre 2020 il Castellaneta ospiterà al De Bellis il Ginosa per la sfida valevole il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Il match in programma per le ore 15:30 rappresenta il primo turno d'andata. Le due compagini sono a caccia di una vittoria per cominciare nel migliore dei modi la stagione. Mister Danza e mister Pizzulli vogliono delle chiare risposte in vista del campionato d'Eccellenza, e per questo motivo, il turno di Coppa avrà doppia motivazione: guadagnare vantaggio in vista del ritorno e acquisire fiducia in vista di una ostica stagione.