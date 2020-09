Cittanovese, poker alla Reggina Primavera nell'ultimo test

Si abbassa il sipario sul precampionato giallorosso e sguardo si rivolge, nell’immediato, alla prima sfida di Campionato contro l’ACR Messina in programma per domenica 27 settembre (ore 15,00). Da una parte all’altra dello Stretto in pochi giorni.

Nel pomeriggio odierno, il Cittanova ha concluso il percorso di preparazione in vista del torneo interregionale battendo la Reggina Primavera con il punteggio di 4-2.

Buon approccio alla partita da parte dei ragazzi di mister Pietro Infantino, apparsi più brillanti rispetto alle ultime uscite amichevoli.

Di fronte, il collettivo amaranto allenato da Gianluca Falsini: un gruppo ben organizzato e arricchito da tanta qualità in ogni zona dello scacchiere.

In gol, per i padroni di casa, Dorato e Petrucci, entrambi autori di una doppietta. Per gli ospiti, reti di Scolaro e Provazza.

“Terminiamo il percorso di preparazione nel migliore dei modi – ha commentato a fine partita il centrocampista giallorosso Alessio Lo Nigro -. Si vede che nell’ambiente c’è serenità e voglia di crescere attraverso indirizzi precisi. La Società ha un progetto importante e sta dando tanto entusiasmo dentro e fuori dal campo. Noi, dal canto nostro, ce la stiamo mettendo tutta”.

“Le idee del mister le stiamo mettendo in pratica – ha proseguito – ma è chiaro che servirà tempo per migliorarle e renderle automatiche in partita. Le gambe iniziano ad essere più fluide rispetto ai giorni scorsi e questo ci aiuta a recuperare energia mentale per curare di più la fase tattica”.

“Avvio di campionato difficile? Per noi cambia poco – ha spiegato Lo Nigro -. Dovremo affrontarle tutte prima o poi. Noi scenderemo sempre in campo per vincere”.

CITTANOVA 4 – REGGINA P. 2

CITTANOVA (3-4-2-1): Alexander (30’st Spina); Scuderi (5’st Lo Sasso), Corso, Fiumara; Barilaro, Meola, Lo Nigro, Petrucci (38’st Reitano); Crucitti, Giorgio’ (16’st Puntoriero), Dorato. All. Infantino.

REGGINA (3-5-2): Lo Faro, Foti, Spaticchia, Misiti, Vigliani, Bongani, Scolaro, Pannuti, Provazza, Bezzon, Costantin. All. Falsini.

(Per gli amaranto in campo anche Aliquo’, Carlucci, Tersinio, Ambrogio, Cama, Russo, Golia, Baratto, Stillitano).

MARCATORI: 13’pt Petrucci (C); 22’pt Scolaro (R); 35’pt Dorato (C), 31’st Petrucci (C); 33’st Provazza (R); 36’st Dorato (C).