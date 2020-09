Serie A. Ufficiale: 1000 persone negli stadi per ogni partita

Il Governo ha autorizzato la riapertura parziale degli stadi della Serie A: per ogni gara potranno essere ammessi all'interno degli impianti mille spettatori. La decisione è provvisoria sia per le cifre che per la forma ed è stata presa al termine di un contro tra il ministro Boccia e le Regioni. Tale incontro si è reso necessario dopo che anche Veneto e Lombardia avevano seguito l'Emilia Romagna che aveva autorizzato l'ingresso di mille persone in seguito alla decisione del ministro Spadafora di aprire, sempre a mille spettatori, gli spalti del Foro Italico per le semifinali e la finale dell'Open di Italia di tennis.

La Juventus ha già annunciato che domani ci saranno mille spettatori invitati direttamente dalla società. Dal prossimo 7 ottobre governo e regioni lavoreranno insieme alla ricerca di un piano da inserire nel prossimo Dpcm seguendo le indicazioni del ministero della salute e del Cts che si baseranno sulla curva epidemiologica. La decisione riguarderà la percentuale di ingressi in base alla capienza dei singoli impianti per ogni disciplina sportiva in modo da non creare disparità di trattamento tra sport diversi.