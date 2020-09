Colpo ad effetto del Novara che a una settimana dall'inizio del campionato prende in prestito dal Venezia l'attaccante Gianmarco Zigoni.

Classe 1991 arriva in Piemonte dopo aver collezionato oltre 100 presenze in B con 25 reti e altrettante in C con 49 gol; ha esordito in serie A il 28 marzo 2010 con la maglia del Milan contro la Lazio. E' soprannominato il cobra.