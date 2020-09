Ginosa, Giovanni Giampetruzzi ai microfoni

Giovanni Giampetruzzi rilascia un'intervista ai microfoni della pagina ufficiale della compagine biancazzurra. Il portiere è ormai un veterano della società ginosina. Infatti, Giampetruzzi è da sette anni a Ginosa e, dunque, si appresta a giocare il primo campionato di Eccellenza dopo aver vinto un campionato di Prima Categoria. Il calciatore ha evidenziato: "Siamo cresciuti tanto in questi sette anni, come gruppo e società. Per me, giocare l'Eccellenza, dopo tutti questi anni è una bella soddisfazione".