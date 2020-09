Coppa Prima Categoria, rimane 0-4 Serravallese-Gattinara

Avevamo dato per scontato che la Serravallese si sarebbe aggiudicata a tavolino la sfida contro il Gattinara, anche le due società erano convinte che il giudice avremmo ribaltato lo 0 a 4 sul campo ed invece non è stato così, riportiamo integralmente il comunicato:

Gara SERRAVALLESE 1922 - GATTINARA F.C. Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il reclamo da parte della società A.S.D. SERRAVALLESE 1922, pervenuto presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC in data 14/9/2020, privo della necessaria attestazione di avvenuta comunicazione dello stesso nei confronti della società reclamata entro i termini regolamentari, ovvero le ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, come da CU n. 84/A della F.I.G.C. pubblicato il 04/09/2020 DELIBERA - di dichiarare l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società A.S.D. SERRAVALLESE 1922 in ragione della mancata prova di avvenuta comunicazione alla controparte; - di omologare il risultato conseguito sul campo ASD SERRAVALLESE 1922-ASD GATTINARA FC 0-4