Cavese: pari in amichevole con l'Avellino. In gol Germinale

È terminato in parità l'allenamento congiunto tra Avellino e Cavese. Test probante per le due squadre in vista dell'imminente avvio di stagione.

Buoni ritmi nei complessivi 75 minuti di gioco. Nella Cavese mister Modica ha impiegato diversi nuovi arrivi: dal primo minuto sono partiti Esposito, Tazza, De Franco e Cannistrà.

La gara è stata sbloccata da un potente tiro di De Francesco; pareggio immediato siglato da Germinale che ha trasformato in rete un calcio di rigore.