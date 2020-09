Sassuolo-Cagliari 1-1, la pareggia Bourabia su punzione

Torna in campo la Serie A, e torna il pubblico allo stadio dopo oltre 6 mesi. Grazie infatti alla decisione del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, l'accesso alla stadio sarà possibile a circa 1000 persone. Un segnale forte verso un ritorno alla normalità anche negli stadi.

Cronaca. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, la prima occasione del match arriva al 4': sugli sviluppi di un corner il pallone finisce sui piedi di Berardi che da fuori area non trova la porta di poco. Al minuto 10 Toljan arriva sul fondo e serve Caputo, la conclusione del centravanti neroverde non crea problemi a Cragno. Nella parte centrale di tempo la gara rallenta di ritmo per poi accelerare nel finale: al 45' traversone di Berardi per Haraslin che di testa impatta bene trovando pronto Cragno. Nei minuti di recupero si vede per la prima volta il Cagliari con un colpo di testa di Simeone alto di poco su cross di Faragò.

Nella ripresa gli ospiti cercano con maggiore propensione la via del gol, al 49' Nandez impegna Consigli con un tiro angolato da fuori area. I neroverdi alzano il baricentro ma nonostante il tanto possesso palla i tiri scarseggiano. Arriva cosi il gol del Cagliari al minuto 77', cross di Joao Pedro per la testa di Simeone che da dentro l'area piccola mette alle spalle di Consigli. La risposta neroverde arriva un minuto dopo, Caputo a tu per tu con Cragno si divora la rete del pari facendosi recuperare dallo stesso portiere rossoblu. Il gol del pareggio arriva al 87' con una magistrale punizione di Bourabia che sistabilisce il risultato di parità. Finisce cosi 1-1, risultato che sta stretto il Sassuolo, i neroverdi avrebbero forse meritato qualcosa in più.