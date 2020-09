Papa conquista, Fornara conserva: l'Accademia di Coppa funziona

Alessandro Papa risolve con una punizione magistrale la prima uscita ufficiale dell'Accademia Borgomanero che viene a capo di una gara non banale affrontando la neopromossa Dufour Varallo che, se il buongiorno si vede dal mattino, ha dimostrato sul campo di Santa Cristinetta che non reciterà il ruolo di sparring partner nel prossimo campionato di Eccellenza. Buona l'interpretazione offerta dagli uomini di Molinaro che, a dispetto di un avvio non incoraggiante in cui erano stati proprio i valsesiani a farsi preferire, hanno preso in mano le redini delle operazioni meritando il vantaggio allo scadere della prima frazione ma ringraziando anche la reattività del giovane classe '02 Fornara nella ripresa, che ha più volte abbassato la saracinesca di fronte ai tentativi neroverdi di conquistare un pareggio di prestigio sul sintetico dei borgomaneresi. Per l'Accademia la Coppa proseguirà con il confronto di giovedì 1 ottobre al "Vigino" di Borgovercelli, dove per la giovane truppa rossoblu salirà il livello di difficoltà.

Sostanziale equilibrio Si presenta con una formazione giovanissima sia in campo che in panchina il tecnico dell'Accademia Borgomanero, costretto a rinunciare ad alcuni degli elementi cardine che formeranno il gruppo rossoblu nel corso della stagione. Donia sostituisce Samina al centro della difesa affiancando Acosta mentre in porta spazio a Fornara. Qualche assenza, soprattutto nel reparto avanzato, la sconta anche la formazione ospite di Cesano, con Mangolini e Pavesi costretti alla tribuna e il centrocampo affidato all'esperienza di Basabe e Casella. L'approccio dell'undici di casa è timoroso e la Dufour ne approfitta per rendersi subito pericolosa dalle parti dell'area agognina prima con la punizione di Casella che sfiora la traversa al 2' e poi con la bordata di Tampellini da fuori che si stampa contro il palo alla sinistra di un sorpreso Fornara (5'). Passato il primo momento di sbandamento però l'Accademia Borgomanero riesce a prendere le misure agli avversari anche se, fino alla mezz'ora, il predominio territoriale dei padroni di casa si risolve in un possesso di palla con pochi sbocchi che mai diventa pericoloso negli ultimi sedici metri della Dufour. Il primo brivido per Cairola cade al minuto 31 quando, direttamente da calcio d'angolo, la battuta tesa di un volitivo Papa impegna il portiere costretto a liberare in tuffo su una sfera che potrebbe diventare ben più pericolosa mentre al 33' l'estremo della Dufour diventa decisivo nel murare il tap-in di Giordani mettendo una pezza su una respinta approssimativa conseguente al rasoterra affilato di Gulin. L'equilibrio si rompe poco prima del riposo quando l'Accademia sfonda conquistando una punizione dal limite che Papa trasforma in oro, indovinando la traiettoria vincente che manda la sfera alle spalle di Cairola per l'1-0; un gol che potrebbe essere subito bissato da Barbaglia, che approfitta solo in parte di un pasticcio difensivo valsesiano girando nella porta sguarnita un pallone che Dedin salva sulla linea con Cairola uscito nella terra di nessuno ed impossibilitato ad intervenire (45').

Saracinesca Fornara Anche l'avvio di ripresa è tutt'altro che positivo per gli uomini di Cesano che rischiano di veder chiuso ogni discorso già al 3', quando Acosta prende l'ascensore per andare ad incornare su calcio d'angolo spedendo la sfera sulla faccia interna della traversa prima che questa rimbalzi pochi centimetri all'interno del campo di gioco senza che nessuno riesca a trovare la zampata decisiva di fronte ad un preoccupato Cairola. L'Accademia però perde subito Papa, costretto a lasciare il campo a favore di Modena, e i cambi del tecnico valsesiano fanno il resto ridando nuova linfa ad una Dufour che, seppur in maniera poco ordinata, prende domicilio all'interno della metà campo rossoblu concedendo agli avversari l'arma del contropiede. All'8' in area agognina svetta Bullano, lo stacco è di quelli giusti ma non la mira e la palla sfila sul fondo; al 17' il neo entrato Repossini ci prova su punizione ma la battuta è priva di forza ed angolazione, facile preda di un Fornara che sarà chiamato in seguito a ben altri interventi risolutivi. Minuto clou il 25': il diagonale di Foresto incoccia contro la scivolata di Donzelli in piena area di rigore, la Dufour reclama il rigore ma non è dello stesso avviso Bevere che lascia proseguire l'Accademia Borgomanero che ribalta l'azione con Gulin che a velocità siderale si presenta nell'area avversaria dove Cairola si supera toccando in angolo la conclusione dell'ex Ro.Ce.; un grosso rischio per gli ospiti che rompono gli indugi e, non avendo più nulla da perdere, premono con ancora maggior vigore. Al 28' Fornara chiude sul primo palo la conclusione di Margaglio, concede solamente corner; sull'azione seguente lo stesso portierino novarese diventa protagonista opponendosi d'istinto con il gambone sul rasoterra ravvicinato di Bullano (29'). La Dufour non passa ma ci si mette anche la difesa di casa a tenere in apprensione la tribuna scarna di Santa Cristinetta, Barbaglia al 36' sbaglia l'intervento consentendo a Foresto una tiro-cross che taglia tutta l'area piccola senza creare disastri. Anche l'Accademia ha la sua occasione di chiudere i conti con Mancuso che, dal limite, non inquadra lo specchio al 38' poi il serbatoio delle energie si esaurisce e la gara si spegne seguendo il corso naturale degli eventi ma lasciando l'immagine di due squadre che, pur dovendo ancora crescere, sono già a buon punto per trovare la propria identità in questa stagione.

ACCADEMIA BORGOMANERO-DUFOUR VARALLO 1-0

Rete: 43' Papa.

Accademia Borgomanero (4-2-3-1): Fornara; Barbaglia, Acosta, Donia, Donzelli; De Bei (39'st Antonioli), Papa (3'st Modena); Gulin (29'st Milanesi), Mancuso, Sardo (47'st Canziani); Giordani. A disposizione: Cavaliere, Agyei, Gonzino, Colombo, Kouadio. All. Molinaro.

Dufour Varallo (4-2-3-1): Cairola; Togna (9'st Repossini), Dedin (18'st Bocchio Ramazio), Bullano, Sabin; Basabe (23'st Foresto), Casella (35'st Vittone); Russo, Tampellini, Margaglio; Panariello (9'st Perinetti). A disposizione: Lancini, Patriolo, Bora, Mariani. All. Cesano.

Arbitro: Bevere di Chivasso.

Note: Ammoniti Barbaglia, Modena e Giordani per l'Accademia Borgomanero, Bullano e Cairola per la Dufour Varallo.