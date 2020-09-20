Coppa Italia Eccellenza e Promozione, decise le gare di andata - I AM CALCIO ITALIA

Coppa Italia Eccellenza e Promozione, decise le gare di andata

Domenica via alle coppe in regione
Domenica via alle coppe in regione
PotenzaCoppe

IL QUADRO DELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA "GIANFRANCO LUPO" - ANDATA OTTAVI DI FINALE DOMENICA 27 SETTEMBRE

ORARIO DI INIZIO 15.30

CASTELLUCCIO-REAL SENISE

ELETTRA MARCONIA-POLICORO

GRUMENTUM MATERA-POMARICO

LATRONICO-MOLITERNO

MONTESCAGLIOSO-FERRANDINA

PATERNICUM-BRIENZA

REAL TOLVE-VULTUR

RIPACANDIDA-MELFI

IL QUADRO DELLA COPPA ITALIA PROMOZIONE "MAURO TARTAGLIA" - ANDATA OTTAVI DI FINALE DOMENICA 27 SETTEMBRE

ORARIO DI INIZIO 15.30

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO-TRICARICO

AVIGLIANO-VIRIBUS POTENZA 

MIGLIONICO-CITTA' DEI SASSI MATERA

PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA-ATLETICO MONTALBANO

SANTARCANGIOLESE-CASTRUM BYANELLI

VIGGIANO-TITO

MARMO PLATANO-ATLETICO RAPONE Riposa: SAN CATALDO

ORAZIANA VENOSA-ATELLA Riposa: MOVING ON THE GREEN BANZI

Biagio Bianculli