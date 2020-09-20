Coppa Italia Eccellenza e Promozione, decise le gare di andata
IL QUADRO DELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA "GIANFRANCO LUPO" - ANDATA OTTAVI DI FINALE DOMENICA 27 SETTEMBRE
ORARIO DI INIZIO 15.30
CASTELLUCCIO-REAL SENISE
ELETTRA MARCONIA-POLICORO
GRUMENTUM MATERA-POMARICO
LATRONICO-MOLITERNO
MONTESCAGLIOSO-FERRANDINA
PATERNICUM-BRIENZA
REAL TOLVE-VULTUR
RIPACANDIDA-MELFI
IL QUADRO DELLA COPPA ITALIA PROMOZIONE "MAURO TARTAGLIA" - ANDATA OTTAVI DI FINALE DOMENICA 27 SETTEMBRE
ORARIO DI INIZIO 15.30
ANGELO CRISTOFARO OPPIDO-TRICARICO
AVIGLIANO-VIRIBUS POTENZA
MIGLIONICO-CITTA' DEI SASSI MATERA
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA-ATLETICO MONTALBANO
SANTARCANGIOLESE-CASTRUM BYANELLI
VIGGIANO-TITO
MARMO PLATANO-ATLETICO RAPONE Riposa: SAN CATALDO
ORAZIANA VENOSA-ATELLA Riposa: MOVING ON THE GREEN BANZI