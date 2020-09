Ennesimo botto di mercato del Picerno: preso il difensore Nossa

Importante operazione di mercato per il Picerno, che si assicura le prestazioni del forte difensore Devis Nossa. Classe 1985, nato a Treviglio in provincia di Bergamo, è un giocatore di grande esperienza che per la prima volta nella sua quindicennale carriera decide di scendere di categoria e quindi in Serie D.

Conta ben 389 presenze tra i Professionisti, a partire dall'esperienza con il Pavia, poi all’Acireale, San Marino, Manfredonia, 5 stagioni alla Pro-Patria, Virtus Entella, Lumezzane, Como, Pistoiese, Albissola e Rende, oltre a due stagioni in B con Vicenza e Virtus Entella. Difensore col vizietto del gol (26 in carriera) è un acquisto di grande importanza ed un vero lusso per la Serie D.

Il calciatore si è messo già a disposizione del tecnico Ciro Ginestra, dopo la chiusura positiva della trattativa intavolata dal direttore Vincenzo Greco, che è riuscito a garantire allo scacchiere del neoallenatore melandrino un calciatore di categoria superiore.

Ufficio Stampa Az Picerno