Colpo a centrocampo per il Francavilla. Il metronomo rumeno Marian Galdean, che nelle ultime ore era in trattativa con il Siena ripartito dai dilettanti, ha accettato la corte del direttore sportivo Nicolao. Nell'ultima stagione il centrocampista rumeno classe 1989 si è diviso tra Taranto e Arzachena. In Basilicata ha vestito anche le maglie del Matera e del Rotonda.