Sampdoria-Benevento: è scontro in campionato e anche sul mercato

Il Benevento continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi da consegnare nelle mani di mister Inzaghi. Come scritto da Tuttosport, il D.s. giallorosso Pasquale Foggia avrebbe chiesto informazioni su due calciatori del Milan: Leo Duarte e Rade Krunic.

Il club rossonero prelevò Duarte, difensore classe '96, dal Flamengo nella passata estate per 10 milioni di euro ma con i rossoneri ha totalizzato 6 presenze soltanto per via di un paio di infortuni, prima al calcagno e poi, post-covid, al polpaccio. La giovane età ne fa per il Diavolo un patrimonio da non svalutare e quindi la soluzione di un prestito al Benevento sarebbe gradita al club meneghino. Da registrare sul centrale l'interesse anche di due club brasiliani, il Gremio ed il San Paolo.

Krunic, centrocampista classe '93, arrivò al Milan dall'Empoli per 8 milioni di euro e ha messo insieme 15 presenze con il club rossonero. Negli scorsi giorni era pervenuta a Maldini una offerta da parte del Friburgo di 6 milioni di euro più bonus ma il dirigente rossonero aveva preso tempo per rispondere. Poi sul bosniaco ha chiesto informazioni anche il Torino di mister Giampaolo e, da ultime la Sampdoria ed il Benevento. Il centrocampista ex Empoli fa della duttilità una delle sue caratteristiche principali potendo agire sia da trequartista che da mezzala.

Sampdoria e Benevento, quindi, oltre al match da giocare sul campo dei blucerchiati potrebbero trovarsi contro anche nella trattativa che porta a Krunic sempre a patto, però, che Pioli, allenatore del Milan, dia il suo benestare alla cessione.